Евро 2024: В сборной Бразилии приняли решение по главному тренеру

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор сохранит работу, несмотря на неудачное выступление на Кубке Америки – 2024.

«Тренер знает, что пошло не по плану. Это было только начало его пути. Думаю, в дальнейшей своей работе Доривал найдет верные решения», – передает слова президента федерации футбола страны Эдналду Родригес.

Напомним, что сборная Бразилии завершила выступление на Кубке Америки в четвертьфинале. Подопечные Жуниора потерпели поражение от национальной команды Уругвая. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались уругвайцы – 4:2.