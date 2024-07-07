 

В Италии рассказали о планах на торговлю с Россией

07.07.2024, 11:43, Разное
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Глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо заявил, что многие итальянские компании готовы продолжать работу в РФ при условии торговли в евро.

По словам Пелаццо, «большинство итальянских компаний готово продолжать работать, если они получают в евро, а также не хотят попасть под санкции». ИРТП оказывает содействие в поиске банков, которые могут осуществлять такие платежи.

Отмечается, что банки стали более осторожными при проведении сделок, чем ранее. В ИРТП насчитывается около 250 членов, большинство из которых — итальянские компании.


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