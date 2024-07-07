Лукашенко рассказал, как придумал BRICS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Григорию Азарёнку рассказал об идее создания межгосударственного объединения BRICS.

По словам белорусского лидера, именно он подал идею геополитического союза президенту России Владимиру Путину, позже реализованную на полях Петербургского экономического форума в 2006 году.

– Мы с Николаем (сын президента Белоруссии) скирдовали сено, а я и говорю ему: смотри вот этот кирпичик – Россия, а вот Китай, Индия, а этот пусть будет Бразилией. А Коля тогда усиленно учил английский, а я и спросил, как кирпич по-английски называется, а он мне отвечает – BRIC. Я позвонил Володе [Путину] и предложил такую идею, а потом они туда ещё ЮАР добавили, – сказал Лукашенко.

Григорий Азарёнок поинтересовался у главы государства, почему в состав организации не вошла Республика Беларусь.

– Ну мы же не можем с кондачка такие вопросы решать. Нужно посмотреть, чем эта вся идея завершится, а вдруг бы нас в ЕС или НАТО пригласили бы? А кредиты мы можем у России и без всех этих бриксов и шосов брать, – заключил президент.

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