Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» уверен в покупке защитника «Баварии»

Нидерландский защитник Маттейс де Лигт близок к уходу из мюнхенской «Баварии» и переезду на туманный Альбион. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, футболист продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Источник информирует, что де Лигт провел переговоры с «красными дьяволами» и договорился об условиях личного трудового соглашения. В «МЮ» уверены, что смогут оформить сделку в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне Маттейс принял участие в 30 поединках «Баварии». Нидерландец записал себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 65 миллионов евро.