Доктор Дейдон назвал овощи для снижения веса
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В недавнем интервью американскому изданию доктор Пол Дейдон представил список из пяти овощей, которые способствуют укреплению здоровья и похудению. Среди них он выделил шпинат, брокколи и морковь.
Брокколи богата клетчаткой, антиоксидантами и фитонутриентами. Овощ обладает противовоспалительными свойствами и улучшает пищеварение.
Брюссельская капуста – источник клетчатки и антиоксидантов. Она улучшает пищеварение, стабилизирует уровень глюкозы и способствует детоксикации организма.
Морковь содержит бета-каротин и пищевые волокна, полезные для здоровья пищеварительного тракта.
Шпинат – низкокалорийный продукт, богатый витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами.
Батат содержит растворимые и нерастворимые волокна, способствующие контролю аппетита и снижению инсулинорезистентности.
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