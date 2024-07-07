 

Доктор Дейдон назвал овощи для снижения веса

07.07.2024, 10:40, Разное
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В недавнем интервью американскому изданию доктор Пол Дейдон представил список из пяти овощей, которые способствуют укреплению здоровья и похудению. Среди них он выделил шпинат, брокколи и морковь.

Брокколи богата клетчаткой, антиоксидантами и фитонутриентами. Овощ обладает противовоспалительными свойствами и улучшает пищеварение.

Брюссельская капуста – источник клетчатки и антиоксидантов. Она улучшает пищеварение, стабилизирует уровень глюкозы и способствует детоксикации организма.

Морковь содержит бета-каротин и пищевые волокна, полезные для здоровья пищеварительного тракта.

Шпинат – низкокалорийный продукт, богатый витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами.

Батат содержит растворимые и нерастворимые волокна, способствующие контролю аппетита и снижению инсулинорезистентности.


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