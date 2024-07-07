 

AnTuTu: Realme GT 6T – самый мощный бюджетный смартфон

07.07.2024, 9:45, Разное
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По данным бенчмарка AnTuTu, Realme GT 6T признан самым производительным доступным смартфоном на международном рынке. Оснащённый чипом Snapdragon 7+ Gen 3, устройство набирает более 1,33 млн баллов в тесте производительности.

Второе и третье места занимают Redmi Note 12 Turbo и Poco F5 с чипом Snapdragon 7+ Gen 2, набравшие 1,1 млн баллов каждый. С четвёртого по восьмое места расположились устройства на базе MediaTek Dimensity 8200: iQOO Neo7, Infinix GT 20 Pro и Tecno Camon 30 Pro 5G, а также Poco X4 GT и Redmi K50i с чипом Dimensity 8100.

Замыкают рейтинг смартфоны с процессором Snapdragon 7 Gen 3: iQOO Z9 5G и Vivo V30. Лидером среди всех Android-смартфонов остаётся Asus ROG Phone 8, набравший более 2,11 млн баллов как в мировом, так и в китайском рейтинге AnTuTu.


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