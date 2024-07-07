 

«Править Америкой должен Дом Байденов» – сын действующего президента США объявил о своём выдвижении

07.07.2024, 9:33, Разное
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Сын Джо Байдена Хантер сообщил в своём X (бывший Twitter), что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента США от Демократической партии.

В ближайшее время его отец официально объявит о своём отказе учувствовать в кампании по состоянию здоровья и обратиться с призывом к избирателям поддержать Байдена-младшего.

– Править Америкой должен Дом Байденов, это я чётко понял после просмотра «Игры престолов». Наше королевство не должно погрузиться в пучину смуты, потому что Трамп – это безумный король в чистом виде, – написал наследник действующего президента США.

По информации The New York Times, кандидатура Хантера Байдена уже получила одобрение лидеров и основных спонсоров Демократической партии, его выдвижение состоится на партийном съезде в августе 2024 года.

– Наибольшие дискуссии вызвали вопросы по уголовному делу против Хантера и его пристрастия к наркотикам. По первому пункту мы сошлись на том, что Трамп тоже идёт на выборы со статьёй, а по второму единогласно постановили, что мы все не без греха, – рассказал источник газеты в руководстве Демократической партии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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