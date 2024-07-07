 

Врач объяснила, почему нельзя есть сосиски и колбасу

07.07.2024, 8:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно исследованию специалистов Эдинбургского университета и Университета Северной Каролины, уменьшение потребления переработанного мяса на одну треть может предотвратить развитие более 350 тысяч случаев диабета, 92,5 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 53,3 тысяч случаев колоректального рака в течение десяти лет. Об этом пояснила врач Зухра Павлова.

Переработанное мясо включает в себя соленое, копченое и консервированное мясо животных и птиц, в том числе сосиски, бекон и солонину. Оно содержит высокие уровни насыщенных жиров, холестерина, соли и натрия, что приводит к развитию атеросклероза, повышению кровяного давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, консерванты в переработанном мясе могут вызывать аллергические реакции и другие побочные эффекты.

Регулярное потребление переработанного мяса также связано с повышенным риском развития диабета 2 типа из-за его высокого содержания насыщенных жиров, натрия и химических добавок. Для снижения этих рисков рекомендуется ограничить потребление переработанного мяса и вместо этого употреблять свежее, нежирное мясо, птицу, рыбу и растительные белки, такие как бобовые, орехи и семена.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение «аналитика»: О гражданской войне… Вот этот признак игнорировать уже нельзя?

07.07 / Мнение: Последний подарок

06.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ответственный капитализм

06.07 / Личное: “Между двух огней”

06.07 / Корпорация Apple разрешила Epic Games Store запуститься на iPhone в ЕС

06.07 / Зона комфорта: место, где многие даже не бывали. Почему выходить из нее – не всегда лучшая затея

06.07 / «Ой вей — это гойда» – вышел первый еврейско-казацкий разговорник

06.07 / Apple готовит iPhone 16 Pro с революционным перископическим телеобъективом

06.07 / Мнение «аналитика»: О триумфе Сергея Лаврова… И ведь на арапа взял?

06.07 / Мнение: Украинские колл-центры, фильтрация украинских мигрантов и когда Ленин стал заукраинцем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика