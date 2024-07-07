Врач объяснила, почему нельзя есть сосиски и колбасу

Согласно исследованию специалистов Эдинбургского университета и Университета Северной Каролины, уменьшение потребления переработанного мяса на одну треть может предотвратить развитие более 350 тысяч случаев диабета, 92,5 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 53,3 тысяч случаев колоректального рака в течение десяти лет. Об этом пояснила врач Зухра Павлова.

Переработанное мясо включает в себя соленое, копченое и консервированное мясо животных и птиц, в том числе сосиски, бекон и солонину. Оно содержит высокие уровни насыщенных жиров, холестерина, соли и натрия, что приводит к развитию атеросклероза, повышению кровяного давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, консерванты в переработанном мясе могут вызывать аллергические реакции и другие побочные эффекты.

Регулярное потребление переработанного мяса также связано с повышенным риском развития диабета 2 типа из-за его высокого содержания насыщенных жиров, натрия и химических добавок. Для снижения этих рисков рекомендуется ограничить потребление переработанного мяса и вместо этого употреблять свежее, нежирное мясо, птицу, рыбу и растительные белки, такие как бобовые, орехи и семена.