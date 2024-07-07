 

Евро 2024: Черчесов предсказал финалиста Евро в паре Испания – Франция

07.07.2024, 7:05, Новости дня
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Бывший главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов поделился мнением о полуфинальной встрече между сборными Франции и Испании на чемпионате Европы – 2024.

«Единственная команда, которая дает фейерверк на турнире, это Испания. Но в полуфинале я поставил на французов. В конце концов, у испанцев должен наступить небольшой спад», – поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Полуфинальная встреча между сборными Франции и Испании состоится 9 июля. В другом матче 1/2 финала сыграют Англия и Нидерланды.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.


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