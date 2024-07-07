Мнение «аналитика»: О гражданской войне… Вот этот признак игнорировать уже нельзя?

Многие о ней предупреждали честно и открыто. Многие говорили во весь голос. Но большинство самоуспокоительно не верило.

Зря.

Всё, что говорилось, оказалось правдой. Печальной и суровой.

На одном из московских кладбищ похоронили с воинскими почестями «отставного» полковника ГРУ. Человека, многократно перед Россией заслуженного.

Два ордена Красной звезды, два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед отечеством», медаль «За боевые заслуги» и множество других наград говорят сами за себя. Биография, понятное дело, засекречена. Но боевые награды не дают за кабинетную работу.

Причём здесь «гражданская война»?

Смотрим на фото.

Владимир Подоляк, российский военный, полковник ГУ ГШ МО РФ, судя по значку, и старший брат «антикризисного» советника Офиса украинского президента Михаила Подоляка. Последний вошёл в команду Владимира Зеленского в начале апреля 2020 года, когда брат ещё служил. И СБУ, между прочим, это назначение согласовала. Но и Владимиру Подоляку близкое родство с топ-менеджером офиса президента будущего противника служить не мешало. Да, говорят — и прежде всего, сам Михаил Подоляк утверждает это, — что братья «не общались». Напрямую, возможно, да. А через родителей или другую родню? Да и в отставку он вышел, по некоторым данным, где-то в конце 2021 года, когда определённые планы уже, вероятно, разрабатывалась. И какую роль в них сыграла информация российского военного разведчика, известно станет лет через 50, не раньше.

В общем, всё по классике — «брат на брата».

И таких историй много. У миллионов россиян есть родственники в украинских городах и весях. У 40% украинцев — близкая родня в РФ. Где-то все связи начали рваться ещё с 2014 года, где-то резко оборвались после 24.02.2022, в каких-то случаях люди ещё тщетно пытаются переубедить друг друга, споря и ругаясь.

И кто скажет, что это — не «разделённый народ»?

И кто скажет, что это — не «гражданская война»?

И кто за всё это ответит?

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