Евро 2024: «Ювентус» сообщил Кьезе, что не нуждается в нём

В Италии подтвердили информацию о готовности «Ювентуса» расстаться с Федерико Кьезой.

В субботу состоялась встреча агента вингера с представителями туринского клуба, в числе которых был спортивный директор Кристиано Джунтоли. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, официальные лица «Ювентуса» напрямую сообщили агенту Кьезы, что тот не входит в планы рулевого Тьяго Мотты и может искать себе нового работодателя.

Отмечается, что 26-летний итальянец хотел бы продолжить карьеру в клубе, участвующем в Лиге чемпионов. Основным претендентом на Федерико остаётся «Рома»: «бьянконери» готовы пойти навстречу «волкам» и ускорить сделку, если сам игрок даст на то добро.