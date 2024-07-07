 

Евро 2024: Чалханоглу: «Никто не ожидал, что Турция дойдёт до четвертьфинала Евро»

07.07.2024, 3:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу оценил выступление своей команды на чемпионате Европы.

В субботнем четвертьфинале турки уступили Нидерландам (1:2), хотя вели в счёте до 70-й минуты. Судьбу встречи решил автогол Мерта Мюлдюра на 76-й минуте.

«Хочу поблагодарить всех, кто внёс вклад. Мы провели отличный турнир. К сожалению, наш путь завершён, но мы зашли далеко. В конце наши болельщики аплодировали нам стоя, а это о многом говорит.

Во втором тайме мы играли слишком оборонительно. Мы пропустили дважды за семь минут, но не сдались и создали несколько моментов.

Будем честны: никто не ожидал, что наша молодая команда доберётся до 1/4 финала. Я очень горжусь», – цитирует сайт УЕФА Чалханоглу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Евро 2024: Де Врей – о победе сборной Нидерландов: «Во втором тайме мы заиграли по-другому»

07.07 / Евро 2024: Хамес повторил достижение Месси

07.07 / Евро 2024: Аке – о победе над сборной Турции: «Пришлось проявить характер»

07.07 / Евро 2024: Аке – о победе над сборной Турции: «Пришлось проявить характер»

07.07 / ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта

07.07 / Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте?

07.07 / Евро 2024: Де Дзерби: «Было очень трудно расставаться с «Брайтоном»

06.07 / Евро 2024: Беллингем: «Лучший матч сборной Англии на этом Евро»

06.07 / Евро 2024: Турки сенсационно обыгрывают сборную Нидерландов после первого тайма

06.07 / Евро 2024: Назван лучший игрок матча Англия – Швейцария

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика