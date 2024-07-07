 

Евро 2024: Хамес повторил достижение Месси

07.07.2024, 2:15, Новости дня
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Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес напомнил о себе на Кубке Америки.

В проходящем сейчас матче четвертьфинала со сборной Панамы футболист «Сан-Паулу» отметился двумя голевыми передачами, а также точно исполнил пенальти. В активе 32-летнего экс-игрока мадридского «Реала» теперь пять ассистов в рамках Кубка Америки – 2024. По сведениям Opta, за всё время сбора статистики (с 2011 года) Хамес стал лишь вторым, кому удалось достичь такого показателя.

Прежде за обозначенный период только Лионель Месси отмечался пятью голевыми пасами в одном розыгрыше Кубка Америки. Произошло это в 2021 году, когда Аргентина стала чемпионом.


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