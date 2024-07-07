Евро 2024: Аке – о победе над сборной Турции: «Пришлось проявить характер»
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Центральный защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился впечатлениями после успеха своей команды в матче четвертьфинала Евро-2024.
Сборная Турции вышла вперёд на 35-й минуте и удерживала преимущество вплоть до 70-й. Стефан де Врей забил первый мяч нидерландцев, а спустя шесть минут «оранжевые» повели благодаря автоголу – этот мяч оказался решающим.
«Нам пришлось проявить характер. Мы пропустили первыми в игре с командой, которая очень сильна в обороне, так усердно работает, играет при поддержке многочисленных болельщиков.
По ходу матча Турция усложнила нам задачу, перекрыв центр, и находить пространство было очень трудно. Во втором тайме нам помог выход Вегхорста, который смог бороться за мячи в штрафной. Это помогло создать моменты», – передаёт пресс-служба УЕФА слова Аке.
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