Евро 2024: Аке – о победе над сборной Турции: «Пришлось проявить характер»

Центральный защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился впечатлениями после успеха своей команды в матче четвертьфинала Евро-2024.

Сборная Турции вышла вперёд на 35-й минуте и удерживала преимущество вплоть до 70-й. Стефан де Врей забил первый мяч нидерландцев, а спустя шесть минут «оранжевые» повели благодаря автоголу – этот мяч оказался решающим.

«Нам пришлось проявить характер. Мы пропустили первыми в игре с командой, которая очень сильна в обороне, так усердно работает, играет при поддержке многочисленных болельщиков.

По ходу матча Турция усложнила нам задачу, перекрыв центр, и находить пространство было очень трудно. Во втором тайме нам помог выход Вегхорста, который смог бороться за мячи в штрафной. Это помогло создать моменты», – передаёт пресс-служба УЕФА слова Аке.