ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта

1. Деятель петровской эпохи абиссинец Абрам Петрович Ганнибал приходился Пушкину…

а – …дедом;

б – “…дядей самых честных правил”;

в – …наставником в Царскосельском лицее.

2. На каком языке говорил Пушкин в раннем детстве?

а – на русском;

б – на немецком;

в – на французском.

3. Какой чин Пушкин получил после окончания Царскосельского лицея?

а – коллежского секретаря;

б – титулярного советника;

в – штаб-офицера.

4. Сколько детей было у Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?

а – 2;

б – 3;

в – 4.

5. Какую игру обожал поэт?

а – лапту;

б – бильярд;

в – “кошки-мышки”.

6. Во время венчания Пушкина был целый ряд дурных примет. Найдите событие, которого не случалось в храме:

а – погасла свеча:

б – будущая теща упала в обморок;

в – поэт уронил обручальное кольцо.

7. Где похоронен Александр Пушкин?

а – в Светогорском монастыре;

б – в Москве;

в – в Петербурге.

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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

1 – а; 2 – в; 3 -в; 4 – в; 5 – б; 6 – б; 7 – а.