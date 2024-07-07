 

ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта

07.07.2024, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Деятель петровской эпохи абиссинец Абрам Петрович Ганнибал приходился Пушкину…

а – …дедом;

б – “…дядей самых честных правил”;

в – …наставником в Царскосельском лицее.

2. На каком языке говорил Пушкин в раннем детстве?

а – на русском;

б – на немецком;

в – на французском.

3. Какой чин Пушкин получил после окончания Царскосельского лицея?

а – коллежского секретаря;

б – титулярного советника;

в – штаб-офицера.

4. Сколько детей было у Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?

а – 2;

б – 3;

в – 4.

5. Какую игру обожал поэт?

а – лапту;

б – бильярд;

в – “кошки-мышки”.

6. Во время венчания Пушкина был целый ряд дурных примет. Найдите событие, которого не случалось в храме:

а – погасла свеча:

б – будущая теща упала в обморок;

в – поэт уронил обручальное кольцо.

7. Где похоронен Александр Пушкин?

а – в Светогорском монастыре;

б – в Москве;

в – в Петербурге.

———————————

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

1 – а; 2 – в; 3 -в; 4 – в; 5 – б; 6 – б; 7 – а.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте?

07.07 / Евро 2024: Де Дзерби: «Было очень трудно расставаться с «Брайтоном»

06.07 / Евро 2024: Беллингем: «Лучший матч сборной Англии на этом Евро»

06.07 / Евро 2024: Турки сенсационно обыгрывают сборную Нидерландов после первого тайма

06.07 / Евро 2024: Назван лучший игрок матча Англия – Швейцария

06.07 / Евро 2024: Сака забил первый гол в карьере на чемпионатах Европы

06.07 / MSNBC – тревога демократов уже никуда не денется — для кампании Байдена настал «кризисный момент»

06.07 / Евро 2024: «Барселона» может заработать на травме Педри

06.07 / Евро 2024: Бальбуэна останется капитаном «Динамо» в новом сезоне

06.07 / Евро 2024: В «Ливерпуле» приняли решение по Салаху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика