 

Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте?

07.07.2024, 1:09, Новости дня
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Спортсмены из СССР часто доминировали на Олимпийских играх и других международных соревнованиях, что подчеркивало важность спорта в культуре.

Сегодня мы предлагаем вам пройти тест, чтобы проверить свои знания о спорте в Советском Союзе.

Вопросы теста будут касаться истории спорта, достижений советских спортсменов, популярных видов спорта того времени и других интересных фактов.


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