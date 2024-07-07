Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте?

Спортсмены из СССР часто доминировали на Олимпийских играх и других международных соревнованиях, что подчеркивало важность спорта в культуре.

Сегодня мы предлагаем вам пройти тест, чтобы проверить свои знания о спорте в Советском Союзе.

Вопросы теста будут касаться истории спорта, достижений советских спортсменов, популярных видов спорта того времени и других интересных фактов.