 

Мнение: Последний подарок

07.07.2024, 1:00, Разное
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Про любимую пластинку моего детства! Я знал, что она замечательная – но и понятия не имел, что она была настолько культовая, и ее перепродавали аж по 80 рублей, огромные деньги для совка. Лишняя – и запоздалая – благодарность моей маме. Она просто ее как-то купила в магазине, без всякой переплаты – видимо, отловила еще до того, как поднялся ажиотаж. При том, что никогда не была особой меломаншей, но просто у нее был замечательный вкус во всем. А я то ее обнаружил дома среди пластинок – и заслушал до дыр. При том, кстати, что я и сам не такой уж меломан. Пластинка вышла, когда мне исполнилось 9 лет… Ну вот я с тех пор ее слушал.

Но сейчас слушаю ролик – и понимаю, что помню и все тексты наизусть (включая звучание в оригинале), и даже, кажется, каждую ноту в каждой песне. Хотя песни по большей части – очень сложные и совсем “не советские”.

Она и сейчас у меня есть. Хотя уже и непонятно, на чем ее слушать.

Ветер завыл и дожди закружились,
Трудно найти след родимого луга,
Трудно найти, где цветы золотились…

И в конце вдруг – и песни, и всего альбома – вдруг в легкомысленную, в общем, “песенку ни о чем” вступает жесткий, ошеломительно неумолимый и нагнетающий ритм концовки:

Будь же доволен осенним листочком…

И второй раз – еще жестче. Еще безнадежней.
Сила!

Источник: Размышления вольного социолога


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