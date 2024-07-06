 

Рупор кремлевской пропаганды: Ответственный капитализм

06.07.2024, 23:26, Разное
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Ответственный капитализм

Бывший сотрудник американской корпорации Boeing рассказал секреты компании. В частности, он сообщил, что при производстве самолетов модели Boeing 787 Dreamliner использовались компоненты, списанные в металлолом. По его словам, не менее 50 тысяч бракованных деталей сейчас стоят в самолетах, которые выполняют рейсы по всему миру.

Механик компании Strom, которая выступает в роли субподрядчика американской аэрокосмической корпорации Boeing, Ричард Куэвас сообщил, что «его жизнь перевернулась» после того, как он начал говорить о нарушениях при производстве самолетов Boeing, пишет Newsweek. Эксперт забил тревогу после того, как узнал шокирующие подробности на тему безопасности самолетов. По его словам, полученная им информация эта лишь «верхушка айсберга».
Основной причиной, из-за которой корпорация нарушает регламенты сборки самолетов, является скорость. По словам Куэваса, так делается, чтобы начальник мог получить «хорошую премию». Поэтому часто скорость ставят превыше качества.

Ричард Куэвас – не первый сотрудник компании, который заговорил о проблемах в Boeing. Ранее с разоблачениями выступили Джон Барнетт и Джошуа Дин. Однако спустя некоторое время они умерли при загадочных обстоятельствах. Дину было 45 лет, он вел здоровый образ жизни и не имел проблем со здоровьем. Мужчина скончался в больнице из-за пневмонии с осложнениями. В 2022 году Джошуа Дин во время одной из проверок обнаружил грубые нарушения при производстве Boeing 737 MAX. Он доложил об этом начальству, но оно проигнорировало ситуацию. В ходе той же проверки он не заметил другой дефект, за что в результате был уволен.

Тело Барнетта нашли в его машине в марте, полиция сообщила о самоубийстве. Он судился с Boeing и обвинял компанию в нарушении производственных стандартов. В день обнаружения тела Барнетт должен был давать показания в суде.

Ранее The New York Times сообщало, что компании Boeing и Airbus используют в производстве детали из титана с поддельными сертификатами соответствия металла. В связи с этим началось расследование для выявления последствий.

Известно, что у Boeing есть проблемная модель — 737 MAX. В конце прошлого года Федеральное авиационное управление (FAA) США просит авиаперевозчиков проверить самолеты этой модели на дефект в системе рулевого управления. Ранее эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. Один самолет разбился в Эфиопии в 2019 году, погибли 157 человек, а вторая – в Индонезии. Жертвами стали 189 человек. Причиной обеих катастроф стал сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).
https://vott.ru/entry/640353

https://vott.ru/entry/640353 – цинк

По итогу отделаются штрафами и снижением стоимости компании.

Источник: Colonel Cassad


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