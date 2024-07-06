Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили в Очеретино
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Кадры захода в Очеретино в начале Очеретинского прорыва и рассказ про занятие Очеретино.
Последствия потери Очеретино противник так до сих пор не смог устранить (сегодня официально освобожден Сокол, занятый еще пару дней назад), также занят Восход. Бои идут у Прогресса и Воздвиженки в направлении трассы Константиновка-Красноармейск.
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Источник: Colonel Cassad
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