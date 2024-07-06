 

Евро 2024: Назван лучший игрок матча Англия – Швейцария

06.07.2024, 21:24, Новости дня
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Сборная Англии стала полуфиналистом чемпионата Европы – 2024. В субботу вечером команда Гарета Саутгейта обыграла Швейцарию в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1. Лучшим игроком этого поединка был признан полузащитник «трёх львов» Букайо Сака. Именно он по ходу второго тайма сравнял счёт, забив красивый гол из-за пределов штрафной площадки.

За 120 игровых минут Сака преодолел дистанцию в 13,3 километра. Букайо развивал максимальную скорость в 30,9 км/ч, сообщает сайт УЕФА.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии 10 июля сыграет либо против Нидерландов, либо против Турции.


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