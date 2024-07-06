 

Евро 2024: Сака забил первый гол в карьере на чемпионатах Европы

06.07.2024, 20:25, Новости дня
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Вечером субботы играют сборные Англии и Швейцарии в рамках четвертьфинала Евро-2024. Игрок атаки «трёх львов» Букайо Сака дальним ударом сравнял счёт матча – 1:1.

Таким образом, Сака забил свой первый гол в карьере в рамках финальных стадий чемпионата Европы. На Евро-2020 у Букайо четыре проведённых матча без результативных действий. До матча со сборной Швейцарии на Евро-2024 у вингера до этой субботы также было четыре матча без результативных действий. Что любопытно, на мундиале в Катаре в 2022 году Сака стал автором трёх голов.

Текстовую трансляцию матча Англия – Швейцария проводит наш портал. К концу основного времени поединка на табло ничья – 1:1.


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