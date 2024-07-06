Мнение: Письмо: “Между двух огней”

Давайте письмо разберем, автор – скорее всего нерыба, а у нерыб свои проблемы, как вы понимаете.

Главная проблема нерыб: сложный выбор между двумя. Либо, как у наших авторов недавних, мужчин, влюбляются в красавиц, они замужем, но влюбляются в них, уходят от мужей с ребенком к ним. Либо как у последней нашей автора, она тоже с потенциалом, и там ситуация выбора: муж любящий, хороший, любовник любимый и тоже зовет жить вместе.

В общем, понятно, да?

Нерыб сейчас много пишут, эволюционировали в какой-то мере, но писем в принципе много очень, хоть я и редко блог сейчас веду. Простите, друзья, что я ваши письма не разбираю, только некоторые. Я большую часть читаю внимательно, мне очень интересно.

Так вот, в этом письме интересна не только проблема, с которой автор обращается. Тут интересен еще камбэк, описанный. Почему он получился и почему автор наша была не рада тому, что он получился.

cozaveronyca

Добрый день,уважаемая Эволюция.Огромное спасибо Вам за Ваш блог и Ваш труд.Благодаря им я тащу себя из аддикции уже год,иногда почти получается.( сейчас ,видимо,период когда получается не очень.)

Если вы сочтете мое письмо интересным для разбора,буду рада.Для меня сейчас только 2 варианта :публичный позор (я как то прочитала у вас )или лечебница..второе для меня хуже,не вывожу ,не справляюсь ,схожу с ума.

(Ничего я не поняла про публичный позор. Ну да ладно. Понятно, что автор в смятении чувств находится. Влюбилась в кого-то, кто влюблен в нее, но называет это тяжелой аддикцией)

Мне 47,я замужем и у меня 2 детей-подростков.Муж (Л.) – прекрасный добрый любящий человек,старше меня на 15 лет.Мы познакомились на работе,закрутился служебный роман длительностью в 8 лет.Он на тот момент был женат,2 детей и сначала около года мы просто общались как друзья,было много общих интересов.Я была влюблена в другого,он -чужой муж,речи об интрижке не шло.

Потом поняли,что нравимся друг другу больше чем друзья,так и закрутилось.Мне было 20 лет,я влюбилась в него до умопомрачения,в него невозможно было не влюбиться:добрый,умный,щедрый,веселый.Я стала левым веслом,роман тщательно скрывали,о нем не знали даже мои друзья,все очень очень тайно.Я шифровалась,придумывала несуществующих ухажеров когда меня расспрашивали на работе особо любопытные коллеги (периодически за мной пробовали ухаживать какие то молодые люди,на них и ссылалась).Тайна была обязательным негласным условием ,иначе,думаю, меня бы бросили,семья важнее .Встречи были регулярными,красивыми,запредельными по теплоте,сексу и общению.Иногда конечно и ругались,но редко,поводов особенно не было.Оба были влюблены.Несколько раз пробовали расстаться,но опять сходились,я не могла без него жить,чем вызывала огромное беспокойство у мамы.Мне часто снилось,что мы все тонем,а я спасаю его,его детей ,сама типа погибаю ,но погибаю героически и красиво,он потом долго по мне плачет)

(8 лет – в любовницах автор была рыбой, не рапаном, потому что мужчина явно ее любил, но не хватало ей значимости и самоуважения для того, чтобы он на ней женился. А потом она эволюционировала, сейчас посмотрим, как)

Спустя 8 лет он обьявил что хочет расстаться,что встречаться как раньше не сможем,у него новая работа,бизнес и какие то увлечения.

Хочу сказать что все 8 лет он мне финансово и не только помогал,дарил подарки,цветы и т.д

Я тоже старалась не отставать,дарила дорогое и нужное ему(не смотря на свой хороший доход он не был избалован качественными вещами,я пыталась его ими побаловать)

Я была счастлива и несчастна одновременно весь период встреч.

Он очень много мне дал, был наставником и другом. Я взамен преданно его любила и не спрашивала ничего.

(Она с уважением его описывает, хотя он ее мурыжил и сам решил бросить. Уважение – это принципиальный момент)

Я – чистый С тип, возможно облако.

Наверное Рапунцель, хотя ресурс секса прокачан и мужчин, желающих закрутить интрижку было всегда много.

Когда он сообщил об уходе я как будто умерла. Период тот помню смутно,помню что оглушил новостью ,шок,обида,слезы,больше ничего не помню.

(Второй принципиальный момент, она чувствует обиду. Не страх потери, не стремление во чтобы то ни стало вернуть, а горечь и обиду. Вот здесь она выбрала самоуважение, себя решила поддержать, а не хвататься за него)

Как жила потом три месяца тоже чистый лист,вставала с болью,как то шла на работу (работа любимая,доход нормальный),была мертвой ,была одной большой раной во всем теле.Плохо что не помню,сейчас бы мне это здорово пригодилось(((

(Сейчас у нее совсем другая ситуация, сейчас тот, в кого она влюблена, скорее всего не собирается ее бросать)

Ноги волочила ,казалось что сдохну – единственные отчетливые воспоминания.

В одно утро проснулась с ощущением что дышу,что выпустили из тюрьмы,больше не болит нигде,свобода,не нужно ждать и соревноваться с его женой.(в моей голове я всегда это делала.она для меня была загадкой,я ей завидовала и думала что она супер-женщина,раз он с ней живет и любит ее.значит я должна была быть хотя бы не хуже.

(Обратите внимание на это пробуждение. Она стала дышать, отделилась, то есть самоуважение ее вывезло и она восстановилась. Это всегда происходит при правильном поведении. “Послали – иди” и “сними корону, поправь локус”. Это могло бы и быстрей произойти, но заняло три месяца, из-за того, что она видела его на работе и сначала все равно надеялась, что он одумается)

Речи о его разводе никогда не шло,наоборот думалось, что если в семье все хорошо,значит и у нас тоже все продолжается.)

И вот как то полегчало,появились смыслы,ушло отвращение к другим,стала заново знакомиться…познакомилась с А.

Распиздяй,красивый балбес,периодически без работы,обаяшка и т.д

Стали встречаться,думала что влюбилась,ошиблась.Разница ОЗ,кроме секса ничего не связывало,скучно неинтересно ,поговорить не о чем.Смотрим комедии с тонким юмором – ноль реакции,интересов к работе ,перспективам,искусству и пр..тоже ноль.

Погулять,попить пивка,дружбаны и прочее…Немного не то,что бы мне хотелось тогда.Потом не хотелось даже секса,лежит рядом какой то левый мужик ,чего лежит зачем…

(Как мы видим, она не вцепилась в А. Он влюбился скорее всего в нее, насколько умел. Но она смотрела на него критически. Хотя часики у нее уже тикали. То есть у нее тут дисбаланс небольшой, с ее плюсом. И, конечно, камбэк Л неизбежен становится)

Чуть раньше Л вдруг материализовался,типа встретимся и т.д

Я отказалась,сослалась на дела.

Я впервые открыто под руку могла пойти гулять,зачем мне снова эти прятки.Да и отболело,и страшно и гнев,и да пошел ты – так я думала,не говорила.Говорила “не могу,уехала и т.”,не огорчать же человека ,сам отстанет со временем.

Не отстал,активизировался.:звонки,встречал,приходил…Я между двух огней будто,не люблю обоих,но первого уважаю ,второй нравится и вроде жаль бросать.

(А она действительно вошла во вкус независимой жизни, опирается на себя. И оба этих мужчины действительно ей не нужны. Один для нее слишком скучный, другой предал ее однажды)

Пару месяцев избегала встреч с Л.потом стало стыдно,встретились ,родной же за столько лет.Говорит роди мне ребенка,но из семьи не уйду.

Ответила ” Подумаю”. В итоге отказалась,унизительно и зачем,у меня новая жизнь.

Потом опять пришел,понял что у меня кто-то есть. Призналась,что да,встречаюсь.У него шок,сполз по стене,как ты могла,я тебя люблю,давай встречаться….

(Смотрите, как у него камбэк мучительно проходит. Он ее три месяца пытался забыть, потом стал кружить вокруг. Жену и детей бросать не хотел, но к ней тянуло все больше, скучал, жалел, что расстался. Расстался скорее всего из-за того, что у нее часики, нельзя больше голову женщине морочить. И поэтому пришел с предложением ребенка родить совместного. А когда узнал, что она уже – не его, с другим, отрефлексировал ее значимость лучше и понял, что не может ее потерять. Понятно, почему соперник создал для него штопор? Он сам ее бросил потому что. А она 8 лет преданно его любила и готова была на все. То есть она в краснейшем поле, а он – в черном)

Я настолько тогда устала уже от этого,что брякнула “разводись,подумаю”.Брякнула чтоб отстал,думала что наконец пора это заканчивать,некрасиво как то,он мне плохого не сделал,чего его мучать.Сказать что не люблю не смогла,не хватило смелости.Видела что ему будет больно.

Через неделю открываю дверь – стоит с вещами ” Я ушел”.

Я с отвисшей челюстью “Проходи.но мог бы и меня спросить”.

Ответил ” Ты сказала разводись,я подумал что согласна”

И ведь прав,я сама сказала,сама значит увела ,значит из-за меня ушел,бросил семью(

Ужасное страшное чувство от того что натворила.

Когда то любимый человек зовет замуж.Он очень стал плохо выглядеть:похудел сильно,почернел,глаза ввалились,измучился очень за то время пока я динамила.Смотрю ,жалко до слез,плачу от стыда и страха ,он плачет что не может без меня жить…Оба плачем,но по разным причинам.Кино и немцы…

(Вот такой камбэк. И драма. Понятно, почему она ведет себя в границах, но получает результат, которому не рада?)

Стали жить,подали заявление.Я снова как в тюрьме, все мне не так,раздражает,видеть не могу,до тошноты…Говорила ему ” Подумай,я не люблю тебя больше.”

Отвечал “Ничего страшного,я сделаю что полюбишь,я люблю за двоих”.

(Так как он виноват, от его косяка, и штопора, значимость ее и правда очень большая. Он готов на коленях стоять, чтобы искупить вину)

Почти получилось полюбить.Он – самый лучший отец из всех мужчин,которых я знаю и знала.У нас непростые дети,но все что они сейчас умеют – это его заслуга.У меня счастливый брак,любящий замечательный муж,дети – дай Бог каждому.

(Хорошо, что дети. Еще и не один)

А я сейчас влюбилась в другого. Причем так,что полтора года назад попала в жесточайшую аддикцию. Вставала и ложилась с мыслью о нем. Сейчас ситуация не лучше,может даже хуже,потому что началась паранойя.

(Ничего она нам не рассказывает про аддикцию. Но будь там кто-то, кому она не нужна, трагедии бы не было)

Не могу и не хочу рушить свою семью.

(Понятно, что тот мужчина ее зовет? Но она не может уйти от мужа, из-за детей)

Мужа люблю, готова в ногах валяться так перед ним стыдно, но забыть и не думать о другом выше моих сил.

(Есть в письме у автора одна уязвимость, которую, если закрыть, влечение ее к мужчине новому ослабее и будет под контролем. Сейчас она явно не имеет контроля над своими чувствами. То есть тут мы имеем дело с заражением, хотя и не только в нем дело)

Живу в аду. Помогите мне пожалуйста,дорогая Эволюция,я очень не хочу погибать.

(Найдете уязвимость, чтобы мы автору немного помогли?)

С огромной благодарностью,Н.