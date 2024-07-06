 

Корпорация Apple разрешила Epic Games Store запуститься на iPhone в ЕС

06.07.2024, 20:12, Разное
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Компания Apple одобрила заявку Epic Games на запуск фирменного магазина Epic Games Store на устройствах iOS в странах Европейского союза.

Ранее Epic Games неоднократно заявляла, что Apple отклоняла их заявку, ссылаясь на различные причины, включая сходство кнопок установки приложений. Однако Epic Games настаивала на том, что эти сходства необходимы для удобства пользователей.

После подачи Epic Games жалобы в Еврокомиссию и появления в сети информации о ситуации, Apple пересмотрела свое решение.

По словам представителей Epic Games, их магазин может появиться на iOS до конца 2024 года, если Apple не будет препятствовать его запуску. Сервис будет доступен в странах ЕС, где разрешены альтернативные магазины для iPhone и iPad.


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