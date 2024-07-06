MSNBC – тревога демократов уже никуда не денется — для кампании Байдена настал «кризисный момент»

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Неудачное выступление президента на дебатах с Трампом стало не первым тревожным звоночком, а, скорее, последним: по словам демократов, они с беспокойством наблюдают за Байденом уже долгое время, передаёт MSNBC. Теперь демократы будут прикладывать все усилия, чтобы вернуть доверие избирателей, однако, по мнению экспертов, это может и не помочь — кризисный период уже настал.

ВЕДУЩИЙ: Сегодня к нам присоединяются старший репортёр внутриполитических новостей NBC News Джонатан Аллен, ведущая PBS NewsHour и журналист MSNBC Амна Наваз, а также политтехнолог Республиканской партии и политический обозреватель MSNBC Сьюзан дель Пёрсио. Джонатан, сначала поговорим с вами. Теперь, когда Байден возвращается к предвыборному турне — он едет в Висконсин, — хочется отметить, что на этой неделе всё, определённо, идёт не своим чередом.

ДЖОНАТАН АЛЛЕН, старший репортёр NBC News: Да, это была худшая на моей памяти неделя для президентской кампании. Он не только потерпел фиаско на дебатах, но и попытки всё это исправить в лучшем случае были попросту жалкими. Звучат аргументы, почему он не справился с дебатами, якобы он был простужен после поездки в Европу. Но он вернулся в США уже 12 дней назад. Едва ли в Америке есть люди, которые хотят, чтобы их президентом был человек, который спустя 12 дней после поездки за границу всё ещё не оправился от смены часовых поясов.

У Белого дома трудности с подачей информации, и действительно вчера, как вы и сказали, Карин Жан-Пьер заявила, что Байдена врач не осматривал, а сам Байден потом сообщил, что осматривал. Одно из этих заявлений верное, другое — нет. Сейчас как Белый дом, так и Байден переживают кризис доверия, и им нужно гарантировать, что всё, что они говорят, — действительно верно и прозрачно. В ближайшие несколько дней Байден постарается предстать не таким, каким его видели последнюю неделю. Но будьте уверены: это кризисный момент для президента и его партии.

ВЕДУЩИЙ: И его партия не молчит… Амна, буквально только что Рауль Грихальва, уже второй по счёту конгрессмен, обратился к Байдену с просьбой, чтобы тот вышел из предвыборной гонки. Амна, по данным ваших источников, по поступающей информации — увидим ли мы больше подобного в эти выходные?

АМНА НАВАЗ, журналист MSNBC: Ричард, мне кажется, пока ничего нельзя сказать точно. Ясно одно: прошла неделя с выступления на дебатах, которое — тут все согласны — никак не назвать лучшим моментом для Джо Байдена. Появившаяся у демократов тревога никуда не делась, и теперь уже два законотворца из его собственной партии публично обратились к президенту с просьбой сняться с выборов. Эта дискуссия развивается в неверном направлении, что явно замечает и берёт на заметку Белый дом и предвыборный штаб Байдена.

Отмечу один момент. Я общалась вчера с конгрессменом Ллойдом Доггеттом, который, как вы отметили, первым из партии обратился к господину Байдену с просьбой снять свою кандидатуру. Он также подчеркнул ту мысль, что дело не только в тех полутора часах на сцене на прошлой неделе. По его словам, у него беспокойство вызвали показатели опросов в течение прошедшего года. Эти цифры не слишком сильно менялись. Как мы видим, избиратели уже почти год не меняли своих взглядов в плане того, кого они поддерживают. Идёт напряжённая борьба, и господин Байден теряет позиции, в частности в некоторых ключевых колеблющихся штатах. Доггетт пытался подчеркнуть, что именно это вызывает у него беспокойство, и, по его словам, это тревожит и множество других демократов.

Дата выхода в эфир 06 июля 2024 года.