 

«Ой вей — это гойда»: вышел первый еврейско-казацкий разговорник

06.07.2024, 19:33, Разное
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В тель-авивском издательстве «Атаман-пресс» тиражом 10 тысяч экземпляров вышел первый том еврейско-казацкого разговорника, предназначенного для посещающих Израиль туристов. 

Издание подготовлено при участии ведущих специалистов университета Бен-Гуриона, которые последние пять лет занимались изучением казачьего языка и фольклора.

«Мы рады всем гостям, в том числе казакам. Чтобы им было комфортно отдыхать в Израиле и был выпушен этот разговорник. Ведь если турист скажет «гойда», его не поймут, а вот «ой вей» знают все евреи», – сказал проректор университета Бен-Гуриона Иосиф Гольдштейн.

Печатная версия еврейско-казацкого разговорника будет распространятся в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и гостиницах Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы и других популярных туристических направлениях. 

Стоимость издания составляет 100 новых израильских шекелей (порядка 2000 рублей по курсу ЦБ), электронную версию можно приобрести в два раза дешевле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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