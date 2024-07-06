Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение ЗРК С-300 в Полтавской области

Уничтожение ЗРК С-300 в Полтавской области

«Искандер-М» вынес из чата две пусковые установки С-300, кабину боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенный в районе н.п. Коптево в Полтавской области.

Снова отмечаем отличное качество объективного контроля вдали от линии боевого соприкосновения.

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