 

Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение ЗРК С-300 в Полтавской области

06.07.2024, 18:40, Разное
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Уничтожение ЗРК С-300 в Полтавской области

«Искандер-М» вынес из чата две пусковые установки С-300, кабину боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенный в районе н.п. Коптево в Полтавской области.
Снова отмечаем отличное качество объективного контроля вдали от линии боевого соприкосновения.

@sashakots – цинк

Источник: Colonel Cassad


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