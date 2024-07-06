Apple готовит iPhone 16 Pro с революционным перископическим телеобъективом

В преддверии выпуска флагманского смартфона iPhone 16 Pro тайваньские производители линз Largan и GSEO наращивают объемы производства. Ожидается, что одним из ключевых новшеств станет перископический телеобъектив с тетрапризмой и пятикратным оптическим приближением, который ранее был доступен только в модели iPhone 15 Pro Max.

Помимо улучшения оптического зума, перископическая камера также должна повысить общую стабилизацию изображения и качество съемки при слабом освещении на iPhone 16 Pro. Ожидается также усовершенствованная ультраширокоугольная камера на основе 48-мегапиксельного сенсора, в то время как разрешение телеобъектива останется на уровне 12 Мп.

По слухам, iPhone 16 Pro будет оснащен мощным чипом Apple A18 и новой кнопкой Capture Button, предназначенной для запуска камеры и спуска затвора. Презентация серии iPhone 16 запланирована на осень 2024 года. Все модели этой линейки также получат доступ к новой системе искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая будет запущена в конце 2024 или начале 2025 года.