 

Мнение «аналитика»: О триумфе Сергея Лаврова… И ведь на арапа взял?

06.07.2024, 18:01, Разное
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Источники оворят, российский министр иностранных дел Сергей Лавров чисто по понятиям распедалил венгерскому премьеру Виктору Орбану, который прилетел в Москву в рамках челночной дипломатии хорошо всем известного Дональда Трампа, геополитическую картину дня. И при этом был предельно откровенен. То есть, откровенно не стеснялся в выражениях. Также говорят, ошарашенный новым знанием Виктор Орбан вышел с этой встречи малость ошалевшим, но всё же просветлённым.

Что же такого он услышал?

Некоторые источники весьма условной достоверности проливают свет на эту мрачную тайну. По их совершенно эксклюзивным данным, Сергей Лавров прокомментировал Виктору Орбану выход в аут главного антироссийского актора в Европе.

«Это вот такой чисто английский юмор, — по слухам, пояснил глава МИД РФ. — Ну, поставили [Виндзоры] этого арапчонка во главе правительства, чисто по-издевательски. Мы, мол, до вас снисходить не будем, вот с этим общайтесь. Небожителями себя посчитали. А его политические конкуренты шуганули, он и посыпался. Это и политическая бездарность в первую очередь, ну и отсутствие мужских, скажем так, … качеств определённых, придающих волю, силу к борьбе».

А пока малость шокированный точностью данных о европейском истеблишменте, имеющихся у российской стороны, Виктор Орбан приходил в себя, по сведениям из того же источника, мощно задвинула тему губы-ноги-калинка МИДа Мария Захарова.

Сначала она дипломатично пояснила, что её шеф имел в виду «полную деградацию так называемой западной правящей элиты». Но потом тоже проговорилась.

«Как говорил англичанин Льюис Кэрролл, “здесь нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте”», — сообщила она в своём ТГ-аккаунте. И где-то ещё неформально добавила, что у теперь уже экс-премьера Риши Сунака было почти два года, чтобы выстроить нормальную вертикаль власти, но… он занимался чем угодно, только не этим. А в итоге его как ветром сдуло, потому что лейбористы, очевидно, не расслаблялись, а работали. «Чемодан, вокзал, Мумбаи, дорогуша», — веско заключила она.

Не, нуачо?

Почему бы теперь именно так, ничего и никого не стесняясь, говорить российской дипломатии, окончательно порвавшей все связи с первым независимым министром Андреем Козыревым, который всуе утверждал, будто российские национальные интересы неотделимы от геополитических интересов #США?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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