Мнение: Украинские колл-центры, фильтрация украинских мигрантов и когда Ленин стал заукраинцем

1. Большая часть телефонных мошенников «работающих» по нашей стране, физически сидит на Украине, в оборудованных при помощи НАТО по последнему слову техники колл-центрах (ссылка):



Больше 90 процентов IT-преступлений, совершенных в отношении россиян, исходят из колл-центров Украины с технологиями НАТО. <…>

При этом ущерб от такого рода преступлений в 2023 году увеличился на 500 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом и составил 156,5 миллиарда рублей.

Для Украины колл-центры мошенников стали системообразующей отраслью экономики, сейчас они чуть ли не одна из ветвей власти. Характерная история — конфликт авторитетного киевского депутата с одним из колл-центров Днепропетровска закончился полным поражением группы депутата и арестом последнего (ссылка).

2. Технологии, впрочем, работают и на Россию. К примеру, сейчас мигранты с Украины вынуждены предъявлять нашим пограничникам свои соцсети, после чего многих из них разворачивают обратно в Турцию. Удаление аккаунтов не помогает, технические специалисты легко всё восстанавливают.

Самые хитрые украинцы, впрочем, везут с собой в качестве «пропуска» военные секреты. На границе они говорят так: «да, я писал разные глупости про Россию, но теперь осознал ошибку и стыжусь за прошлое. Вот вам в качестве доказательства моего раскаяния координаты важного объекта на Украине».

Действительно ли это помогает получить разрешение на пребывание в России, я не знаю, однако сообщения такие есть.

3. Историк Александр Дюков указывает, что большевики начали строить вместо одного национального государства в СССР целых 15 национальных государства сразу, и произошло это не из-за насущной необходимости, а сугубо чисто идеологическим причинам.

Идеологические установки Ленина сформировались ещё до революции, горячим сторонником украинских националистов Ленин стал примерно в 1912 году (ссылка 1, ссылка 2):

После провозглашения в 1917 г. большевиками “самоопределения вплоть до отделения” этим воспользовалась для обособления по этническом принципу этнонациональная интеллигенция (в большей или меньшей степени революционная); большевики же вместо того, чтобы собирать обратно по территориальному признаку (областная автономия, как формулировал Сталин в 1913 г.), решили войти в союз с нацинтеллигенцией и по ее идеям начали постройку этнонациональных территориальных образований. Последствия известны.

Почему же выбрали именно такой сценарий? По доктринальным причинам, ради борьбы с “великорусским шовинизмом” и чаемой революции на Востоке.

Разобрались коллективными усилиями с упоминанием Лениным слова “Украина” и “украинцы”.

Первое использование этих слов имело место в 1907 г. и было не более чем цитированием или изложением позиции двух “украинских” депутатов Госдумы. Потом слово “Украина” было упомянуто еще два раза в 1909 г. – при изложении позиции “социал-демократии Украины”. То есть везде Ленин исключительно цитировал.

А вот с ноября 1912 г. он начал активно высказываться самостоятельно по теме “Украины” и “украинцев” – более 80 упоминаний этих слов за полтора с небольшим года.

И знаете что? Системный интерес к украинской теме в частности и национальному вопросу вообще проявился у Ленина вскоре после приезда в австро-венгерский Краков. Удивительное дело, как место может влиять на интересы человека.