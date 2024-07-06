 

Евро 2024: В «Ливерпуле» приняли решение по Салаху

06.07.2024, 17:35, Новости дня
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Действующий контракт нападающего Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. В мерсисайдском клубе решили попробовать сохранить звёздного игрока в своих рядах. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mirror, в стане «красных» надеются на то, что Салах подпишет более длительный контракт с клубом.

За «Ливерпуль» Мохамед Салах играет с лета 2017 года после трансфера из «Ромы». Всего за «красных» египтянин провёл 349 официальных матчей, в которых забил 211 голов и отдал 89 голевых передач на партнёров.

Добавим, что в июне Салах отметил свой 32-й день рождения.


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