 

Google заблокировал в своём «облаке» разработчика нейросети, определявшей расу преступника по полицейским фото

06.07.2024, 17:33, Разное
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Компания Google ограничила доступ к своему сервису облачных вычислений Google Cloud для 34-летнего разработчика из Арканзаса Дэйва Гриббла, создавшего сайт TrueStats. Веб-ресурс с помощью нейросети определял расу преступников из полицейских снимков (mugshots) и автоматически составлял статистику.

После того как веб-ресурс стал известен, американские журналисты обвинили его в «разжигании ненависти». Сам разработчик с такими оценками не согласился.

«Я разработал этот сервис, потому что в полицейских карточках с 2020 года всегда пишут, что преступник белый. Они так делают, даже если это нелегальный мигрант из Камеруна, который абсолютно темнокожий. Это враньё и я хочу, чтобы люди знали о реальном положении вещей», – пояснил он.

Обозреватель New York Times Аманда Джонсон назвала эти слова «убогим расистским дерьмом, которое изрыгнуло другое расистское белое дерьмо, чтобы защитить свой дерьмовый расистский сайт». Вскоре она написала разгромную колонку «Статистика – орудие сторонников белого превосходства», где повторила свои тезисы.

После скандала модераторы Google сочли, что Гриббл нарушил пользовательское соглашение, после чего заблокировали его аккаунт. В Amazon Web Services уже пообещали не допустить переезда TrueStats к ним, поэтому американец собрал деньги на покупку собственного мощного сервера и сейчас работает над восстановлением сервиса. Сторонники социального прогресса в ответ опубликовали в сети его адрес и пригрозили взорвать дом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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