Samsung вводит плату за функции ИИ Galaxy AI с 2026 года

В рамках стратегических инициатив Samsung объявляет о планах взимать плату за функции искусственного интеллекта Galaxy AI, представленные в устройствах Galaxy, начиная с 2026 года. До этого момента пользователи смогут пользоваться этими функциями бесплатно.

Появление платных функций ИИ является частью стремления Samsung монетизировать свои инвестиции в технологии искусственного интеллекта, учитывая значительные затраты на их разработку и поддержку. Ранее компания анонсировала расширение демонстрационных зон Galaxy Experience Spaces по всему миру.

Функции Galaxy AI, впервые представленные с устройствами Galaxy S24, предлагают ряд возможностей на базе ИИ. Они были расширены с последующим обновлением до One UI 6.1 и теперь доступны на нескольких флагманских устройствах Samsung.

Ходят слухи, что Apple также рассматривает возможность взимания платы за аналогичные функции ИИ, подчеркивая растущую тенденцию к извлечению прибыли из продуктов и услуг, связанных с ИИ. Некоторые компании могут интегрировать эти функции в свои подписные сервисы, увеличив их стоимость.