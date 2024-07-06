 

Samsung вводит плату за функции ИИ Galaxy AI с 2026 года

06.07.2024, 17:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках стратегических инициатив Samsung объявляет о планах взимать плату за функции искусственного интеллекта Galaxy AI, представленные в устройствах Galaxy, начиная с 2026 года. До этого момента пользователи смогут пользоваться этими функциями бесплатно.

Появление платных функций ИИ является частью стремления Samsung монетизировать свои инвестиции в технологии искусственного интеллекта, учитывая значительные затраты на их разработку и поддержку. Ранее компания анонсировала расширение демонстрационных зон Galaxy Experience Spaces по всему миру.

Функции Galaxy AI, впервые представленные с устройствами Galaxy S24, предлагают ряд возможностей на базе ИИ. Они были расширены с последующим обновлением до One UI 6.1 и теперь доступны на нескольких флагманских устройствах Samsung.

Ходят слухи, что Apple также рассматривает возможность взимания платы за аналогичные функции ИИ, подчеркивая растущую тенденцию к извлечению прибыли из продуктов и услуг, связанных с ИИ. Некоторые компании могут интегрировать эти функции в свои подписные сервисы, увеличив их стоимость.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Краткая история воскрешения Путина в новостях УНИАН

06.07 / Россиянам назвали способ дозвониться человеку, если он заблокировал номер

06.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Испытания системы ПВО из FPV-дронов

06.07 / Министр просвещения: многие администраторы крупных Telegram-каналов в 2024 году окончили школы с медалями

06.07 / Два человека погибли после взрыва газового оборудования на канализационно-насосной станции в Волгограде

06.07 / Мнение: Почему смертность в России ниже, чем была в СССР

06.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Свалка Storm Shadow

06.07 / «Много слышал о вашем романе «День опричника» – Такер Карлсон взял интервью у писателя Пелевина

06.07 / Врач Шехян: Коньяк вреднее водки для ЖКТ

06.07 / Онколог Васильева: Клетчатка способна защитить от рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика