Россиянам назвали способ дозвониться человеку, если он заблокировал номер

Чтобы дозвониться до человека, который добавил номер телефона в черный список, можно включить антиопределитель номера. Об этом пояснил агентству «Прайм» руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.

Отключение определения номера доступно в большинстве современных смартфонов, таких как iPhone и Android, и не требует дополнительных расходов.

Кроме того, Бастрыкин отметил возможность использования мессенджеров для связи с заблокировавшими контактами, рассказал Прайм.