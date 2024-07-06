Россиянам назвали способ дозвониться человеку, если он заблокировал номер
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Чтобы дозвониться до человека, который добавил номер телефона в черный список, можно включить антиопределитель номера. Об этом пояснил агентству «Прайм» руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.
Отключение определения номера доступно в большинстве современных смартфонов, таких как iPhone и Android, и не требует дополнительных расходов.
Кроме того, Бастрыкин отметил возможность использования мессенджеров для связи с заблокировавшими контактами, рассказал Прайм.
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