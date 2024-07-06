NewsNation – большинству американцев не хватает денег, чтобы чувствовать себя финансово комфортно

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Согласно новому исследованию, для того чтобы ощущать себя комфортно в финансовом плане, американцам необходимо получать 186 тысяч долларов в год — таким уровнем заработка могут похвастаться лишь 6% населения. Как отмечает NewsNation, одновременно с этим инфляция в США превышает установленный целевой показатель вот уже три года подряд, из-за чего американцам остаётся лишь мечтать о финансовой стабильности и пытаться сводить концы с концами.

ВЕДУЩИЙ: Как считает большинство американцев, чтобы на фоне сохраняющейся в стране серьёзной инфляции ощущать себя комфортно в финансовом плане, им необходим более высокий заработок. Согласно опросу Bankrate, в котором приняли участие 2400 американцев, «магическая цифра» равняется 186 тысячам долларов в год — и это с учётом всех расходов: начиная с продуктов питания и заканчивая арендной платой и затратами по уходу за детьми. На деле же заработок такого уровня лишь у шести процентов американцев.

Обсудим этот вопрос с Дэном Роккато, практикующим профессором в области финансов из университета Сан-Диего. Доброе утро, Дэн!

ДЭНИЕЛ РОККАТО, профессором экономики университета Сан-Диего: Приветствую, Ник! Как у вас дела, как настроение?

ВЕДУЩИЙ: Если услышу, что упомянутая планка достижима, или вы дадите нам советы касаемо экономии денег, мне точно станет немного лучше. Тем не менее, речь о вполне реальной угрозе. Люди не довольны уровнем своего заработка и не ощущают финансовый комфорт. Что вы в целом думаете по поводу результатов этого опроса, ведь вы наверняка уже видели подобные цифры? Есть ли какая-то взаимосвязь между инфляцией и восприятием американцами своей финансовой безопасности — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе?

ДЭНИЕЛ РОККАТО: На оба ваши вопроса отвечу — «да». Всё верно, Ник. Вот уже три года подряд, месяц за месяцем, инфляция превышает установленный Федрезервом целевой показатель в два процента. Вдумайтесь, три года подряд! Продукты, купленные вами сегодня с утра, стоят на 25 процентов дороже, чем стоили всего пару лет назад. Так что потребители, безусловно, чувствуют себя финансово стеснёнными, особенно молодые семьи, которые, быть может, воспитывают нескольких детей и планируют купить жильё. Они страдают от этого двойного бича — рекордно высоких цен на жильё и столь же рекордно высоких расходов по уходу за детьми. Так что вовсе неудивительно, что планка суммы, необходимой для того, чтобы хотя бы сводить концы с концами, неуклонно растёт.

ВЕДУЩИЙ: Дэн, наибольшую тревогу, беспокойство у меня вызывает огромный разрыв между упомянутой «волшебной цифрой» и реальными доходами многих американцев, о котором говорят данные этого опроса. Сумма в 186 тысяч долларов в год более чем в два раза превышает средний годовой доход тех, кто работает полный рабочий день, — согласно данным переписи населения, их заработок составляет всего лишь порядка 79 тысяч долларов. Так почему же между уровнем дохода, который, по мнению американцев, им необходим, и их реальными заработками налицо столь серьёзное расхождение?

ДЭНИЕЛ РОККАТО: Стоит сказать, что при проведении подобных опросов такое расхождение наблюдается всегда. Парадоксальным образом, это даже полезно, ведь суть здесь в человеческих устремлениях к лучшему. Мы с вами неизменно стремимся к большему, чем уже достигли на текущий момент. Однако, если оставить этот момент за скобками, в действительности, отправляясь в продуктовый магазин, покупая бензин или буррито для близких, мы осознаём (и осознание это всегда болезненное), что на наш заработок уже не купишь того, на что его хватало прежде, или же того, на что нам хотелось бы, чтобы его хватало сейчас. И это действительно болезненно сказывается на психике многих потребителей.

Дата выхода в эфир 05 июля 2024 года.