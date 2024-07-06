Рупор кремлевской пропаганды: Испытания системы ПВО из FPV-дронов

Испытания системы ПВО из FPV-дронов

Систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны, успешно испытали на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не прерывая его повседневной работы, сообщил РИА Новости разработчик проекта гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«"Наша система охраны FPV-ПВО — это не только дроны с "пушкой", но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны. Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме. Мы убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома. Мы провели тестовую работу FPV-пилотов под управлением диспетчеров аэродрома. Вся работа проводилась под прямым контролем руководителя полетами", — сказал собеседник агентства.

В интервью РИА Новости Кузякин ранее сообщал, что разработанные ЦКБР FPV-дроны "Джокер-10" адаптировали под выполнение задач ПВО и охраны. FPV-расчеты охраны могут с их помощью не только контролировать периметр объекта, но и поражать дальнолеты ВСУ с помощью взрывчатки, стрельбы поражающими элементами из специальных труб или таранить их.

Разработчик отметил, что специалисты ЦКБР уже обучили сотрудников аэродрома управлять системой FPV, которая предполагает осуществление оперативного мониторинга объекта и физическое уничтожение аппаратов-"нарушителей" как на земле, так и в воздухе.

В обычном режиме FPV-расчет охраны выполняет ежедневные орнитологические облеты аэродрома и прилегающих территорий для разгона птиц.

По его словам, во время испытаний специалисты накопили базу знаний и компетенции по организации работы FPV-ПВО охраны на действующем аэродроме. Также они убедились в эффективности системы и отсутствии от нее помех для работы воздушной гавани.

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"Появилась возможность очень быстро "слетать и посмотреть". В нашем эксперименте пилоты FPV находились в специальном пункте дислокации. Диспетчеры аэродрома управляли не только воздушным движением, но и работой FPV-пилотов. Испытания показали, что они могут очень неплохо взаимодействовать, никому не мешая и успешно выполняя защитные или регламентные функции. FPV-охрана и ПВО — это новая реальность, которая, по нашему мнению, должна быть реализована повсеместно", — отметил глава ЦКБР.

ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер" и комплекса наземного оборудования. Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк Центра — выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html – цинк

Контр-дроны это одно из перспективных направлений развития сегмента FPV. Противник также с этим активно экспериментирует, в том числе и на поле боя, применяя FPV-дроны для атак наших БПЛА самолетного типа.

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