Евро 2024: Саутгейт проведёт 100-й матч у руля сборной Англии

В субботу вечером сборная Англии проведёт матч против Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы. Для Гарета Саутгейта эта игра будет 100-й на посту главного тренера «трёх львов».

Саутгейт был назначен на должность рулевого английской национальной команды в конце сентября 2016 года. С тех пор в 99 матчах команда отпраздновала 62 победы при 20 ничьих и 17 поражениях.

Лучший результат при Гарете Саутгейте сборная Англии показала на Евро-2020. Тогда англичане дошли до финала, но проиграли там Италии по пенальти.

Матч Англия – Швейцария стартует в 19:00, не пропустите текстовую трансляцию.

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