 

Министр просвещения: многие администраторы крупных Telegram-каналов в 2024 году окончили школы с медалями

06.07.2024, 15:33, Разное
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Министр просвещения Сергей Кравцов на итоговом заседании Всероссийского педсовета поздравил учителей, школьников и их родителей с окончанием учебного года и представил план развития средних учебных заведений на ближайшие годы.

Уже с 1 сентября 2024 года во всех отечественных школах будут установлены современные компьютерные классы, а учебный план дополнят актуальными дисциплинами – робототехникой, курсами по финансовой грамотности, домострою и кибербезопасности.

«Также мы планируем ввести факультативную «школу блогеров» для старшеклассников. Учитывая перспективность этого направления, посещение факультатива будет обязательным, – сказал он. – Благодаря нашей системе образования, администраторы десятков крупнейших Telegram-каналов в 2024 году получили медали за успехи в учёбе и аттестаты с отличием. Эти ребята – уже лидеры мнений, но мы должны помочь и другим ученикам реализовать свой потенциал».

Министр добавил, что на сегодняшний день школьники управляют каждым вторым Telegram-каналом (55%), а среди ресурсов, имеющих больше 100 тысяч подписчиков, доля подростков-администраторов составляет 25-35%.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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