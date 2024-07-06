Два человека погибли после взрыва газового оборудования на канализационно-насосной станции в Волгограде

Два человека погибли после взрыва газового оборудования на канализационно-насосной станции в Волгограде. Предварительно, под обрушенными конструкциями могут находиться люди.

Сейчас на месте работают пожарные и МЧС. Взрыв на насосной станции в Волгограде выбил окна в двух подъездах соседнего дома. Рвануло с такой силой, что обломки здания разнесло на 50-100 метров по округе.

В результате ЧП погибли два человека. Спасатели ищут возможных пострадавших под завалами. Медиков не допускают на территорию станции из-за угрозы повторного взрыва.