 

Два человека погибли после взрыва газового оборудования на канализационно-насосной станции в Волгограде

06.07.2024, 15:24, Разное
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Два человека погибли после взрыва газового оборудования на канализационно-насосной станции в Волгограде. Предварительно, под обрушенными конструкциями могут находиться люди.

Сейчас на месте работают пожарные и МЧС. Взрыв на насосной станции в Волгограде выбил окна в двух подъездах соседнего дома. Рвануло с такой силой, что обломки здания разнесло на 50-100 метров по округе.

В результате ЧП погибли два человека. Спасатели ищут возможных пострадавших под завалами. Медиков не допускают на территорию станции из-за угрозы повторного взрыва.


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