Мнение: Почему смертность в России ниже, чем была в СССР

1. Смертность в России при Путине снизилась чуть ли не вдвое. С учётом возрастной структуры населения смертность сейчас заметно меньше, чем была в «золотой век СССР», в правление Леонида Ильича Брежнева. На это указывает блогер Genby (ссылка):



Некоторые любители СССР пытаются сравнивать [смертность]… при этом рассказывая, каких высот достигла медицина в СССР в 1956 году со средним возрастом населения в 26 лет, и как плохо в сравнении с ней выглядят некоторые страны со старым населением.

Но если сейчас берёшь страну со средним возрастом населения в 26 лет, – к примеру, Папуа Новая Гвинея образца 2017 года, – то в сравнении с теми же странами, возникает точно такой же эффект передовой папуаской медицины. <…>

Дело в том, смертность на 1000 человек является не стандартизованным коэффициентом смертности (НКС) она сильно зависит от среднего возраста населения и прочих возрастных факторов демографической пирамиды. Чтобы сравнивать разные страны в или те же страны в разное время используют стандартизованный коэффициент смертности.

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Что ещё интересно. Можно оценить излишнюю, как писали любители СССР “небывалую ковидную смертность”, которая подскочила аж до уровня 2010 года и была на пике меньше, чем обычная советская смертность 1975-1985 годов.

2. Вот ещё мнение о дополнительных причинах смертности в позднем СССР (ссылка):



Как в действительности обстояли дела со здоровьем и продолжительностью жизни в доперестроечном СССР, который так любят идеализировать ностальгирующие “советские патриоты”? Любителям брежневского CCCР и “вкусного пломбира” на заметку.

– С 1964 года ожидаемая продолжительность жизни в СССР у женщин перестала расти, а у мужчин начала снижаться. В 1978 году продолжительность жизни у мужчин, проживающих в сельской местности РСФСР, упала до 58 лет.

– В 1980-е годы средние антропометрические показатели советских детей, таких как рост, масса тела, окружность груди, начали снижаться во всех союзных республиках.

– Число самоубийств с 1956 по 1980 гг. выросло почти в 2,5 раза: всего 71’353 зафиксированных случаев, или 27 случаев на 100 тыс. населения. Это чудовищно много. Общее число больных с психическими расстройствами с 1973 по 1985 гг. увеличилось почти в 1,5 раза и достигло 9,8 млн человек.

– Число пациентов установленным диагнозом «алкоголизм» выросло с 98 случаев на 100 тыс. населения в 1973 г. до 204 случаев в 1985 году.

– Разрыв в младенческой смертности между СССР и западными странами постоянно рос. В 1960-е годы коэффициент младенческой смертности в СССР был на 30-40% выше, к 1980-м годам – уже на 150% выше.

– Росла заболеваемость гепатитами, примерно в 3 раза, с 13 случаев на 10 тыс. населения в 1955 году до 43 случаев в 1983 году, острыми кишечными инфекциями, в 1,6 раза, с 62 случаев в 1955 году до 102 в 1975 году, ветряной оспой, гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей, а также сифилисом и гонореей. Справедливости ради стоит отметить, что заболеваемость оспой, туберкулезом, корью, малярией, коклюшем, дифтерией, полиомиелитом снижалась.

– Росло число онкобольных. Количество больных раком выросло более чем в два раза, с 10,6 случаев на 10 тыс. населения в 1958 году до 23,7 в 1988 году. Общая численность онкологических больных выросла с 28,2 до 102,5 пациента на 10 тыс. населения. Справедливости ради, часть роста можно объяснить улучшением диагностики рака.

– Всё это было связано с тяжёлой экологической ситуацией. Химически активными веществами, такими как сернистый ангидрид и окислы азота, были заражены земли, на которых проживала пятая часть граждан СССР, в основном это были территории, на которых проживали этнические русские. Кроме того, в реки и водоёмы с разрешения (попустительства?) партийного руководства активно сливались неочищенные промышленные отходы. С 1985 по 1988 год, сброс промышленных отходов в водоёмы вырос почти на 80% и составил в 1988 году 28,6 млрд м3. От общего объема сточных вод доля очищенных составляла всего 30% по всей территории СССР, и всего 16% в РСФСР, где преимущественно проживали русские. Города выливали в водоемы канализационные отходы в объеме 2,5 млрд м3. Ленинград в 1985 году сбросил в Финский залив более 627 млн. м3 неочищенных сточных вод. Серьёзных мер по защите экологии не предпринималось.

– Ну и конечно алкоголизм. Даже по данным официальной советской статистики потребление алкоголя (указан объём спирта) увеличилось с 4.6 л в 1960 году до 10.5 л в 1984 году. И это не считая употребления продуктов самогоноварения: с его учетом (считали по объёму проданного сахара) получилось около 14,5 л., это первое место в Европе того времени. В 1984 году доля смертности от алкоголя в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составила у мужчин 17,5%, у женщин — 13,7%, от внешних причин — 65,5 и 49,7%, от болезней органов дыхания — 41,1 и 39,4%, от болезней органов пищеварения — 31,4 и 13,9% соответственно. Таким образом, в начале 1980-х годов в СССР алкоголизм убивал примерно по 1 млн. граждан СССР в год.

3. Судя по табличке, которую приводит Genby, современная российская система здравоохранения ещё в 2014 году по большинству показателей причин смертности превосходила советскую систему образца 1990 года (ссылка):

Отставание видно по борьбе со смертностью от инфекций, однако рекордно низкая инфекционная смертность 1990 года на фоне куда менее благополучных соседних 1985 и 1995 больше похожа на статистический артефакт или ошибку в сборе данных. Во-вторых, меньше в 1990 году умирали от болезней органов пищеварения, но это, по-видимому, объясняется несовершенством диагностики тех времён, а также тем очевидным фактом, что современные россияне стали толще, связанные с ожирением проблемы для нас более актуальны.