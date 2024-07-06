 

Евро 2024: Нагельсманн: «Заменить Крооса будет очень сложно»

06.07.2024, 14:39, Новости дня
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался насчёт того, кто может заменить Тони Крооса в национальной команде. Напомним, 24-летний немец завершил профессиональную карьеру после поражения 1:2 от сборной Испании в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Заменить Крооса будет очень сложно, ведь найти игрока с такими же качествами невозможно. В лице Александра Павловича и Анджело Штиллера у нас есть похожие игроки по стилю. Также есть Паскаль Гросс, но ему уже 33. Мы постараемся найти решение», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

В пяти матчах Евро-2024 Кроос не отметился ни одним результативным действием.


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