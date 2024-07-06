 

«Много слышал о вашем романе «День опричника» – Такер Карлсон взял интервью у писателя Пелевина

06.07.2024, 13:33, Разное
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Американский журналист Такер Карлсон объявил о скором выходе интервью с писателем Пелевиным.

Карлсон назвал его «загадочной легендой современной русской литературы» и отдельно подчеркнул, что первое появление его гостя на публике за много десятилетий.

Журналист разместил в соцсети X короткий фрагмент интервью, в котором он интересуется у автора историей появления его самого известного произведения.

– Много слышал о вашем романе «День опричника» – некоторые называют её низкопробной беллетристикой, а другие говорят, что это безвкусица и литературная пошлость. Знаете, что самое интересное? Читали её абсолютно все. Как вам пришло в голову её написать? – спрашивает Карлсон.

– Э-э-э, – отвечает писатель.

Полная версия интервью выйдет 12 июля (в нем «э-э-э» будет гораздо больше).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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