 

Евро 2024: Леау высказался о Фелише после рокового промаха в серии пенальти

06.07.2024, 12:33, Новости дня
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Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал вылет с чемпионата Европы – 2024. В четвертьфинале португальская команда проиграла Франции (0:0, 3:5 пен.).

«Для нас этот чемпионат Европы завершен. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Все, кто выходил на поле, выложились на 100 процентов. Мы извлечем урок и станем сильнее.

Промах Жоау Фелиша? Несмотря на эту неудачу, он продолжат оставаться большим талантом», – передает слова футболиста O Jogo.

Добавим, что сборная Франции сыграет в полуфинале чемпионата Европы против команды Испании. Встреча состоится 9 июля.


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