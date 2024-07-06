Евро 2024: Леау высказался о Фелише после рокового промаха в серии пенальти

Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал вылет с чемпионата Европы – 2024. В четвертьфинале португальская команда проиграла Франции (0:0, 3:5 пен.).

«Для нас этот чемпионат Европы завершен. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Все, кто выходил на поле, выложились на 100 процентов. Мы извлечем урок и станем сильнее.

Промах Жоау Фелиша? Несмотря на эту неудачу, он продолжат оставаться большим талантом», – передает слова футболиста O Jogo.

Добавим, что сборная Франции сыграет в полуфинале чемпионата Европы против команды Испании. Встреча состоится 9 июля.