Врач Шехян: Коньяк вреднее водки для ЖКТ

Врач Грант Шехян рассказал, что приписываемые коньяку целебные свойства во многом являются мифом. Он обратил внимание на то, что этот напиток ошибочно воспринимается более благородным по сравнению с водкой, однако это не означает его меньшую вредность.

По словам эксперта, коньяк оказывает более агрессивное воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, особенно на желудок, в сравнении с водкой. Шехян отметил, что коньяк считают “мягким” напитком из-за медленного всасывания вследствие содержания дубильных веществ. Однако, по его мнению, безвредной дозы спиртных напитков не существует.

Специалист подчеркнул, что коньяк, вопреки распространенному заблуждению, не помогает нормализовать артериальное давление. Он может вызывать расширение сосудов, следствием чего станет не просто снижение артериального давления, а его неконтролируемое падение. Как и любой алкогольный напиток, коньяк провоцирует учащение сердцебиения, что может привести к резкому “взлету” артериального давления.