 

Онколог Васильева: Клетчатка способна защитить от рака

06.07.2024, 12:15, Разное
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Онколог Елизавета Васильева призывает российских граждан употреблять больше растительной клетчатки для предотвращения колоректального рака. Клетчатка и пищевые волокна сохраняют здоровую флору толстой кишки. Взаимодействуя с кишечником, они поглощают токсины и канцерогены, выводя их из организма.

Некоторые виды клетчатки питают полезные кишечные бактерии, защищающие слизистую оболочку кишечника. Микроэлемент препятствует образованию новообразований в кишечнике и благотворно влияет на пищеварение. “Включая в рацион продукты с клетчаткой, вы улучшаете пищеварение, а в более значительной мере – защищаете кишечник от образования опухолей”, — сказала Васильева.

Для потребления разнообразной клетчатки доктор рекомендует включать в рацион цельнозерновые продукты, зеленые овощи, авокадо, бобовые. Васильева особо подчеркивает пользу крестоцветных овощей и цитрусовых. В частности, для предотвращения онкологических новообразований она советует употреблять брокколи, богатую сульфорафаном — антиканцерогенным веществом. “Употребление брокколи 2–3 раза в неделю будет полезно не только для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, но и нейтрализует опасные канцерогены. Это один из самых необходимых продуктов для здоровья молочной железы и простаты”, — отмечает специалист.


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