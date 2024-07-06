 

Мнение: Выпускник школы должен быть бедным

06.07.2024, 11:40, Разное
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Практически в каждой школе, а если не в самой школе, то где-нибудь при ней есть спортивные кружки. Всех желающих учат кататься на коньках, играть в футбол или технично друг друга колотить. Также есть специальные кружки для музыкантов и для любителей физики с математикой. Собственно, и в школьной программе всему этому тоже учат: физкультуре, музыке, математике, чему угодно.

Принципиально не учат в школах и кружках только двум вещам. Первое — руководить людьми, быть начальством. Второе — вести свой бизнес, зарабатывать деньги.

Начальников в России примерно 15-20% от общего числа работающих, бизнесменов — около 10%. Это самые популярные профессии в стране, однако школа с достойным лучшего применения упорством делает вид, будто двух основных социальных лифтов — через карьеру и через бизнес — просто не существует. Не для обычных школьников, во всяком случае, как будто кто-то решил, что простолюдинам не следует даже и думать о том, чтобы занять более высокое положение в обществе.

Со стороны может показаться, будто школьная экосистема заточена под производство статусных жён: чтобы и Моцарта могла при случае сыграть, и фигуру спортивную показать, и в светских разговорах пониманием классической литературы блистала. А вот людей дела школа не готовит. Если выпускник школы захочет устроиться директором местной «Пятёрочки» или открыть свой автосервис, ему придётся осваивать азы профессии с нуля…

При наличии политической воли решить проблему можно легко. Открыть при каждой школе какой-нибудь бизнес — кафе, магазин одежды, мебельную мастерскую — и направлять туда школьников на практику, следя за тем, чтобы каждый подросток имел возможность и повозиться с бухгалтерскими документами, и своими товарищами поруководить. На практике, однако, делать так будут только единичные директора энтузиасты, тогда как в подавляющем большинстве школ продолжат рассказывать питомцам про строение паука-крестовика.

Это грустно. Во-первых, если родители школьника не научат его вести бизнес или руководить где-нибудь вне школы, тому будет гораздо сложнее, так как он не будет понимать элементарных вещей. Более того: не подкреплённые теорией амбиции могут завести наивную душу к инфоцыганам, к закладчикам или в другие дурные места, где обещают много денег в короткий срок.

Во-вторых, даже если выпускник школы не захочет ни идти в бизнес, ни руководить, ему архиполезно будет понимать логику руководства: ненужных конфликтов будет меньше, а денег — больше.

Источник: Место для дискуссий


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