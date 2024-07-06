 

Макгрегор – США стоит поучиться дипломатии у России и Китая, а не «плевать в лицо» другим странам

06.07.2024, 11:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

ШОС — это образец сотрудничества стран и один из ключевых столпов многополярного мира, а Москва и Пекин демонстрируют такой уровень дипломатии, о котором США могут только мечтать, считает экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор. В интервью Judging Freedom он отметил, что Вашингтон, кажется, не понимает, что подобные отношения принесут ему пользу, и вместо этого продолжает «плевать в лицо» другим странам.

ВЕДУЩИЙ: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), саммит которой проходит на момент записи нашей программы, — один из ключевых столпов справедливого многополярного миропорядка. Кроме того, она будет действовать сообща с БРИКС, и американцам и их доллару скажут: «Проваливайте!»

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Они нам так скажут, потому что мы их к этому подтолкнули, а не потому, что они все проснулись с утра и ни с того ни с сего решили: «Мы к Америке настроены враждебно». Это чушь в духе тупого комментария Буша-младшего: «Они нас ненавидят, потому что мы свободные». Дело никогда не было в этом. Они просто устали пытаться вести с нами дела и получать от нас плевки в лицо. В случае Москвы это, уж конечно, так. Мы неоднократно плевали так Путину в лицо, а сейчас и Си испытал нечто очень похожее.

Когда Трамп был президентом, они думали, что есть потенциал для развития таких отношений, какие описаны в процитированном вами документе. Как выяснилось, они ошибались, и нет совершенно ничего, что убеждало бы их, что в случае избрания Трампа ситуация как-то изменится. Хотя бы уже потому, что в лагере Трампа они сейчас наблюдают во многом тех же людей, которые были в руководстве в прошлый раз и всеми силами сеяли враждебность и агрессию в отношении Китая и России.

Зачитанный вами документ замечателен, и нам бы такой нужен, но мы, похоже, не понимаем, что в наших интересах — когда за рубежом мир, а дома у нас процветание. По неким непостижимым для меня причинам, потому что, кажется, американскому народу именно это и нужно.

Дата выхода в эфир 05 июля 2024 года.


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