Боярина Чубайса наградили орденом за развал американской экономики

В Императорском колонном зале состоялся торжественный приём, приуроченный Победе над Соединёнными Штатами Америки. Светлейший Государь, несмотря на свою приверженность к аскетизму, устроил банкет из лучших отечественных и заморских яств. На собрание пригласили всех бояр, включая тех, кто в 2022 году вступил в ряды разведки и поехал на задание в страны Запада.

«Снова приятно видеть в этом зале боярыню Пугачёву, бояр Галкина, Урганта, Макаревича, Невзорова, Бабченко – все вы по моему поручению приговорены к госнаградам. Я бы отметил не только вашу верную службу Государю, но и актёрскую убедительность. Даже наши подданные подумали, что вы настоящие предатели, а в это время вы умело работали на царскую охранку», – начал торжественную речь Император.

Кульминацией вечера стало появление боярина Чубайса, представленного к высшей награде империи – Ордену Иоанна Грозного, стать обладателем коего можно только за исключительные заслуги перед Государством Российским. Таковым подвигом Государь назвал работу дворянина в должности главы Федеральной резервной системы США. Боярину удалось не только ослабить американскую экономику, но довести её до дефолта.

«А когда вы забрали из Лас-Вегаса всё золото и сбежали на остров в Карибском море, вся Русь рукоплескала вашему таланту, боярин», – на этих словах Государя публика подбросила чепчики к потолку Колонного зала.

Чубайс принял из рук Государя награду и получил инкрустированную бриллиантами шашку от кизлярских мастеров. Казаки приняли его в Кубанское казачье войско и назначили почётным атаманом.

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