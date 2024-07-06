 

Рупор кремлевской пропаганды: Масуд Пезешкиан – новый президент Ирана

06.07.2024, 11:30, Разное
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Масуд Пезешкиан – новый президент Ирана

Представитель реформистского крыла Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян набрал 16,384 млн голосов – по меньшей мере 53,6% от общего числа.
Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили получил 13,538 млн голосов – 44,3%.
Согласно официальным данным, явка избирателей составила 49,8%.
Путин уже поздравил Пезешкиана с победой.
Результат выборов стал хорошей иллюстрацией конкурентности иранской политической системы.
Какие будут изменения в иранской политике – увидим достаточно скоро.

Источник: Colonel Cassad


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