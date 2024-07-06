 

Евро 2024: Шерингем сомневается, что де Лигт станет успешным трансфером для «Манчестер Юнайтед»

06.07.2024, 11:21, Новости дня
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем сомневается, что манкунианцам стоит покупать у мюнхенской «Баварии» центрального защитника Маттейса де Лигта. Напомним, нидерландец открыт к переезду на «Олд Траффорд».

«Я сомневаюсь, что де Лигт станет целесообразным трансфером. Думаю, «Манчестер Юнайтед» нуждается в опытном защитнике, который уже выступал в АПЛ. Конечно, Маттейс был отличным игроком в «Аяксе», я это помню. В то же время я сомневаюсь, что он должен быть приоритетной целью клуба», – цитирует Шерингема United Stand.

Напомним, де Лигт может воссоединиться в «Манчестер Юнайтед» с Эриком тен Хагом, с которым работал в «Аяксе».


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