 

Инфекционист Мескина объяснила, в чем опасность сквозняка в жару

06.07.2024, 10:01, Разное
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По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, воздействие холодного воздуха на организм летом может иметь негативные последствия, особенно при длительном воздействии и у людей со слабым здоровьем.

Воздействие сквозняков или холодного воздуха от кондиционера может вызвать мышечный спазм и боли в мышцах. “Длительное действие холода на шею, спину или плечо может привести к болезненности и тугоподвижности мышц. Это происходит из-за активации защитных механизмов организма”, – разъяснила Мескина.

Помимо мышечных проблем, при длительном воздействии сквозняков в жару возможен риск простудных заболеваний. Особенно это актуально при наличии факторов, ослабляющих организм: сильный стресс, недосыпание, неполноценное питание и хронические заболевания.


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